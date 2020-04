Nationen får kritikk i PFU for sak om tilsyn på pelsdyrfarm

innenriks

Pressens faglige utvalg (PFU) behandla onsdag klaga på Nationens sak «Nemndmedlem gjorde tilsyn på pelsdyr – var satt til tilsyn av kjæledyr».

Det var kvinna som utførte det omtala tilsynet, som klaga avisa inn for PFU. Ifølgje Medier24 opplyser kvinna at Nationens journalist tok kontakt før publisering, men at ho ikkje fekk lagt fram kritikken som vart retta mot henne.

I klaga si til PFU meinte kvinna at avisa har brote punkt 3.2 om opplysningskontroll, 4.13 om orsaking og 4.14 om samtidig imøtegåing i Ver varsam-plakaten. PFU enda altså med å gi Nationen kritikk på punkt 4.14.

Nationen skriv i tilsvaret sitt til utvalet at dei meiner dei har teke kontakt og behandla saka på ein presseetisk ryddig måte.

