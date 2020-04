Leo Ajkic blir Unicef-ambassadør

innenriks

Fellesskap, verdiar og fordommar, er noko av det som står på kampsaklista hans, skriv Unicef i ei pressemelding.

36-årige Ajkic flykta sjølv frå Bosnia som elleveåring.

– Eg følte eg fekk lov å komme til Noreg fordi det var krig i heimlandet mitt. Men eg ser ofte at når det gjeld andre grunnar til kvifor folk flyktar, så er det knytt fordommar til det. Eg vil jobbe for at alle skal føle seg inkludert i fellesskapet, og at ingen som kjem hit som flyktning eller innvandrar, skal føle skam for kva dei er eller kva dei flyktar frå, seier Ajkic.

Han vann i 2017 Gullruta for serien Flukt.

