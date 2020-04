Internasjonal mediemerksemd rundt Hagen-saka

innenriks

Det er naturleg at nordiske medium fattar interesse, men arrestasjonen på tysdag av Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen er òg fanga opp av ei rekkje andre store nyheitsaktørar.

Blant dei britiske BBC, som skriv at saka har prega Noreg, eit land der bortføring og drap er forholdsvis sjeldan. Det franske nyheitsbyrået AFP, amerikanske AP og tyske DPA har òg sendt ut fyldige meldingar om saka.

Den svenske kriminologen og forfattaren Leif GW Persson fyrer av ei breiside mot politiarbeidet i den svensken tabloiden Expressen. Han reagerer mellom anna på tida det har teke for norsk politi å arrestere Tom Hagen.

På spørsmål om kvifor han trur det har teke så lang tid for norsk politi å arrestere Hagen, svarar han:

– Eg veit ikkje. Eg har ikkje fått noko større tillit til norsk politi opp gjennom åra, og eg har hatt god kontakt med dei. Dei er ikkje dei skarpaste knivane i skuffen.

Han er òg overraska over at politiet på pressekonferansen på tysdag ikkje kunne svare meir tydeleg på kvifor dei vel å sikte Hagen akkurat no.

– Viss han held fram med å nekte, så er sannsynet stor for at han ikkje blir dømd så lenge ein ikkje har noko lik, åstad eller liknande, meiner GW Persson.

