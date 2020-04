Høie: Kan bli større koronalettar i mai

innenriks

– I mai kan vi nok få større lettar, men vi kan ikkje lette på noko før vi har systema på plass og dei fungerer, seier Høie på spørsmål frå NTB på pressekonferansen på onsdag om koronasituasjonen.

Onsdag blir kriteria endra for testing for korona slik at alle med symptom kan bli testa.

– Vi har sagt at når vi har fått testing og sporing på plass og det fungerer, og det håper vi skal skje i mai, så kan det bety ytterlegare lettar, og sannsynet er større enn om vi ikkje hadde fått til dette, sa Bent Høie på pressekonferansen på onsdag.

Han kan likevel ikkje love at nordmenn kan ta opp att eit heilt ordinært sosialt liv med det aller første.

– Det er utruleg viktig at folk er ekstra påpasseleg med dei grunnleggjande tinga. At ein er heime når ein har symptom, at ein vaskar hendene og passar på dei avstandsreglane som gjeld. Ein skal unngå å vere i større grupper der ein risikerer å smitte mange eller ikkje har kontroll på kven som er der. Det er viktig at ein er ekstra påpasseleg med dette òg vidare, konstaterer han.

