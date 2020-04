Høgre vil prioritere arbeidsplassar framfor miljøet

innenriks

– Vi må ikkje byrje heilt på nytt, men vi må skrive om store delar, seier Helleland til Aftenposten

Til dømes forsvinn forslag om ein lokal turistskatt, no som det i realiteten ikkje finst eit reiseliv å skatte lenger. Helleland snakkar òg om alt Noreg ikkje lenger har råd til.

– Noreg har hatt råd til å la vere å skape nye arbeidsplassar av omsyn til miljøet, fortel Helleland.

– No har vi ikkje den luksusen lenger. No handlar det om å ta ut potensialet for kvar einaste nye jobb i kvar einaste næring.

