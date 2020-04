ESA: Noreg må endre ordning for godkjenning av psykologar utdanna i utlandet

innenriks

Dette må rettast opp innan fire månader, konkluderer ESA i ei grunngitt fråsegn onsdag.

Norske styresmakter meiner at personar som er utdanna frå universitetet i Ungarn, ikkje er tilstrekkeleg kvalifiserte til å jobbe med tittelen psykolog i Noreg.

Efta meiner likevel at forskjellane mellom dei to kvalifikasjonane ikkje er vesentlege nok til at Noreg kan nekte godkjenning. Dei meiner òg at norske styresmakter ikkje har godt nok grunngitt kvifor dei avbraut det tidlegare systemet for godkjenning.

Det europeiske frihandelsforbunds (Efta) overvakingsorgan ESA opna i mai ei sak mot Noreg, fordi dei meiner det er i strid med EØS-avtalen. Fråsegna på onsdag er det andre trinnet i ESAs traktatbrotsprosedyre mot Noreg. Det tredje og siste trinnet er å føre saka for EFTA-domstolen.

I november tapte 163 psykologistudentar ei rettssak mot staten i spørsmålet.

Det var i 2016 at norske helsestyresmakter ikkje lenger ville godkjenne ELTE-kandidatar til å praktisere som psykologar. Dette ramma 60 uteksaminerte studentar, og dessutan ei rekkje andre som følgde studieprogrammet i Ungarn.

Helse- og omsorgsdepartementet har tidlegare sagt at den ungarske utdanninga har vesentlege manglar i klinisk teori og praksis samanlikna med den norske profesjonsutdanninga.

