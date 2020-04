Alarmtelefonen har fått nesten 3.000 førespurnader

innenriks

Margrethe Østerhus, leiar for Alarmtelefonen, nødtelefonen for barn og unge i Noreg, seier til Dagsavisen at talet på førespurnader frå unge, særleg i aldersgruppa 12 til 16 år, nærast eksploderte då dei utvida med ei døgnopen chatteteneste 7. april.

– Den yngste som bad om hjelp var berre åtte år. Vi veit at mange unge føretrekkjer denne måten å kommunisere på framfor å snakke i telefonen. I tillegg var det viktig at tenesta skulle gjerast døgnopen for å sikre barn og unge hjelp på ei tid av døgnet då vi veit at ting ofte skjer, seier Østerhus.

Den første natta kom det 50 førespurnader på chatten.

Det er òg gjennomført 1.633 telefonsamtalar i perioden 12. mars til 26. april.

– Mange ungdommar fortel om eit stort sakne etter kontaktlæraren sin, sosiallærar, behandlar eller fritidskontakten dei har tillit til, men som ikkje er der for dei no. Mange kjenner på stor einsemd og føler seg ikkje sett og høyrt verken av foreldra eller andre, seier Østerhus.

