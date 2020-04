Y-blokk-aksjonistar fjerna av politiet i Oslo

innenriks

Demonstrasjonen starta rundt klokka 8 tysdag, og i 12.30-tida rykte politiet ut for å fjerne aksjonistane. Dei hadde då lenkja seg fast føre inngangspartiet på bygningen R5, som husar fleire departement.

– Dei vart viste bort frå staden, men fem av dei følgde ikkje opp dette og vart tekne inn av politiet. Dei hadde lenkja seg fast nært inngangspartiet, så det var vanskeleg for dei som gjekk inn i bygningen, å halde avstand. Vi vart nøydde til å klippe ein kjetting for å få dei laus, seier oppdragsleiar Håkon Nilsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Han seier at demonstrantane er tekne inn i arrest og at dei vil bli melde. Truleg kan dei vente seg eit forenkla førelegg. Sju av demonstrantane følgde pålegget og gjekk frå staden etter at politiet kom.

Regjeringa har vedteke å rive Y-blokka, som ligg på andre sida av gata frå der demonstrantane etter kvart samla seg. Y-blokka inneheld fleire murmåleri som Pablo Picasso og Carl Nesjar har laga saman. Kunstverka skal etter planen takast vare på og integrerast i det nye regjeringskvartalet.

Ein av dei som vart tekne inn, var ifølgje Aftenposten tidlegare direktør i plan- og bygningsetaten i Oslo, Ellen de Vibe.

– Dette dreier seg om historia til både våre forgjengarar og våre etterfølgjarar og om oppbygginga til velferdssamfunnet etter krigen. Dette er så viktig at det er verdt å lenkje seg fast for, seier ho til avisa.

