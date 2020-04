innenriks

– Denne dobbeltkommunikasjonen gjer det vanskeleg for verksemdene å planleggje for sommaren. Vi reagerer på at styresmaktene er utydelege og ikkje kan gi reiselivet betre føreseielegheit, seier administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke i ein e-post til NTB.

Dei ønskjer tydelege reiseråd frå styresmaktene.

– Situasjonen er kritisk for reiselivsnæringa, dei treng å få vite kor mykje drift det kan planleggjast for.

(©NPK)