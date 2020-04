Varekonsumet fall 4 prosent i mars

innenriks

Smitteverntiltaka regjeringa innførte 12. mars har gitt store utslag i varekonsumindeksen frå Statistisk sentralbyrå.

Auken for mat- og drikke bør sjåast i samanheng med at det har vore færre moglegheiter til å ete ute, at grensehandelen har falle bort, og at mange handla mykje ekstra då tiltaka starta, påpeikar SSB.

Kategorien «andre varer», som mellom anna omfattar klede, sko, møblar, kvitevarer og sportsutstyr, fall med 9,1 prosent, sjølv om netthandelen av slike varer har auka.

Prisane på klede og sko auka samtidig med 4,9 prosent frå februar til mars, ifølgje konsumprisindeksen.

Nedgangen i sportsutstyr kjem dessutan etter ein sterk februar månad for denne bransjen, prega av store sal.

Forbruket av elektrisitet og brensel har gått opp med 3,7 prosent i mars. SSB påpeikar at forbruket likevel er lågt når ein ser første kvartal under eitt. Det heng saman med den milde vinteren.

Kjøp og drift av bilar har falle heile 17,9 prosent.

