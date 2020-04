Underhaldningsparkane ventar i spenning på avgjerd frå helsestyresmaktene

innenriks

No er underhaldningsparkane hardt ramma av ei forskrift om smitteverntiltak i samband med koronavirusutbrotet som krev at dei held stengd.

I tida etter at forskrifta vart innført har dei fem største parkane i Noreg, som er Tusenfryd, Dyreparken, Kongeparken, Sommarland i Bø og Hunderfossen Eventyrpark, jobba med å lage ein nasjonal standard for parkane.

– Vi meiner at parkane våre kan bli trygge med tilstrekkelege tiltak. Vi har mellom anna store utandørsareal og god kontroll på talet på gjester samanlikna med til dømes Vigelandsparken og Karl Johan, seier direktør Hogne Høstmælingen i Hunderfossen Eventyrpark til NTB.

Vil ha svar frå styresmaktene

Dei fem største parkane har i ein førespurnad til Helse- og omsorgsdepartementet bede om ei avklaring innan 1. mai om dei kan opne, føresett at dei oppfyller ein ny bransjestandard for smittevern.

Snart byrjar høgsesongen for parkane. I Hunderfossen Eventyrpark blir det planlagt for opning 21. mai, sjølv om det grøne lyset frå helsestyresmaktene enno ikkje har kome.

Høstmælingen seier at dei vil setje i verk ei rekke tiltak for å hindre smitte i parken. Blant tiltaka som blir vurderte, er at kvar familie skal ha si eiga vogn i enkelte attraksjonar, at gjestene blir bedne om å unngå kollektivtransport, at det er nøye vask- og reingjeringsrutinar, ekstra handvaskstasjonar og at folk med høg risiko for alvorleg sjukdom blir bedne om å halde seg heime.

Andre tiltak som er på blokka, er digitalisering av billettar, parkkart, billettkontroll, og dessutan eventuelt køregulering i parken, slik at kundane kan «booke» turar med ulike attraksjonar på eit bestemt tidspunkt.

Har halde ope

Ein annan som er spent på kva helsestyresmaktene vil bestemme, er administrerande direktør Per Arnstein Aamot i Dyreparken i Kristiansand.

I dialog med smittevernoverlegen i Kristiansand har parken halde ope med eit svært avgrensa tilbod i heile koronaperioden, slik dei pleier på denne tida av året. Men Aamot skulle gjerne visst meir om korleis sommaren blir.

– Trykket her startar rundt skuleslutt. Skal vi vere klar til det, må vi ha tid til å førebu opning og trykkje på knappen i god tid før det. Vi treng å kunne planleggje, seier han til NTB.

Dyreparken håper å kunne opne heile parken og ser på tiltak som volumavgrensing, utvida opningstider, og andre tiltak som kan halde hjula i gang.

– Ikkje eit større arrangement

I helga avbles kulturminister Abid Raja (V) store delar av den norske kultur- og idrettssommaren då han nedla forbod mot store arrangement med over 500 deltakarar fram til 1. september.

Samtidig har statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) oppmoda nordmenn til å planleggje noregsferie denne sommaren. Men folk må få vite kva som er ope, meiner Aamot i Dyreparken, som er den største turistattraksjonen i landet.

– Vi håper at parkane blir vurderte annleis enn festivalar. Vi har større område og bør heller sjåast på som ein bydel eller bysentrum, med eit stort geografisk område med spreidde attraksjonar, seier han.

Mogleg avklaring neste veke

Helseminister Bent Høie (H) seier han forstår at parkane ønskjer å opne og er utolmodige etter ei avklaring.

– Eg veit òg at mange familiar planlegg å vere i Noreg i sommar, og då er det mange som har lyst til å ha eit parkbesøk som ein del av sommaropplevinga si. Eg håper jo vi skal komme dit at dei kan opne før sommaren, men det er noko Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet skal vurdere på vegner av regjeringa, og så skal vi trekkje ein konklusjon, seier Høie til NTB.

Han seier ei avklaring vil komme anten neste veke eller veka etter i samband med at regjeringa gjer ei ny vurdering av smitteverntiltaka og kva som må vidareførast og kva som eventuelt kan lempast på.

– Viss vi kjem til at dei skal kunne opne, vil det vere viktig at dei likevel klarer å ta vare på smittevernomsynet. Det handlar om avstand, grupper og hygiene, og det er godt mogleg det går an å ta vare på det. Det vil vere ei av vurderingane som må gjerast, seier Høie.

