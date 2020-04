Tom Hagen blir framstilt for fengsling klokka 12 onsdag

innenriks

Politiet har sagt at dei vil be om fire vekers varetekt for Tom Hagen, som tysdag vart arrestert og sikta for drapet på kona Anne-Elisabeth Hagen.

No opplyser Nedre Romerike tingrett at Hagen vil framstillast for fengsling klokka 12 onsdag.

Dei ser no på løysingar for å gjennomføre rettsmøtet i samsvar med smittevernreglane, og vil ifølgje TV 2 sende ut meir informasjon innan kort tid.

Mest truleg vil rettsmøtet føregå via video, slik fleire andre saker har vorte gjennomførte den siste tida, som følgje av koronapandemien.

