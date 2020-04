Strengare smitteverntiltak i kollektivtransporten

innenriks

– Det har vorte meldt om fulle bussar. Derfor oppmodar vi no alle kollektivselskapa om å sperre av halvparten av seta om bord, seier direktør Olov Grøtting i Kollektivtrafikkforeininga til NRK.

Busselskapa må merke sete som ikkje skal brukast. Bussjåførar vil ikkje passe på at reisande held avstand. Dei kan velje å køyre forbi haldeplassar dersom dei vurderer at bussen er for full.

Dei nye tiltaka kjem fram i rettleiar til foreininga for kollektivtransportselskapa.

– Det er valfritt om dei vil merke med sperreband, kliss, plakat eller plasttrekk, legg Grøtting til.

Ståande skal samtidig få tydelegare melding om å halde avstand.

Ruter har enno ikkje bestemt korleis dei skal setje tiltaka frå rettleiaren ut i livet i kollektivtilbodet i Oslo.

– Vi går tilbake til eit ordinært kollektivtilbod. Det gjer vi for at det skal vere mogleg å reise til samfunnsviktige jobbar på ein sikker og trygg måte, seier pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter.

Bussane vil samtidig køyre med redusert kapasitet. Det tyder at passasjerar kan nektast å gå om bord.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider ein eigen nasjonal rettleiar for kollektivtransporten i Noreg. Rettleiaren kan bli justert når han blir presentert onsdag.

(©NPK)