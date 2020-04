SSB spår låge lønnstillegg og nedgang i privat forbruk

innenriks

– Svak lønnsemd i industrien vil gi låge lønnstillegg både i år og neste år. Det vil spreie seg til andre næringar og offentleg sektor, seier forskar Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå (SSB) til Aftenposten.

SSB legg til grunn av nedgangstidene for norsk industri vil bety magre lønnsoppgjer for alle i landet, at oljeprisen, som har stupt, vil halde eit framleis labert nivå og at dei mest inngripande smitteverntiltaka gradvis blir fjerna i andre halvår i år. Lønnsveksten i år spår dei blir 2 prosent.

– Ein stor del lønnsveksten i år vil komme gjennom overhenget frå i fjor. Bidraget frå lønnsoppgjeret i haust blir beskjedent, seier von Brasch.

Samtidig anslår dei redusert privat forbruk på 10 prosent i år, rett og slett fordi folk sit inn og ikkje bruker pengar slik dei gjorde før. SSBs anslår at hushalda vil spare heile 16 prosent av inntekta sine i år.

SSB har prøvd seg med prognosar for norsk økonomi til 2023, men alt er svært usikkert.

