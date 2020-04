Riksrevisjonen rettar alvorleg kritikk mot fiskeripolitikken

innenriks

Riksrevisjonen leverte tysdag ei gransking om kvotesystemet i kyst- og havfisket til Stortinget.

Dei har sett på korleis systemet har fungert i perioden 2004 til 2018. Endringar har bidrege til betre lønsemd, men har òg utfordra fiskeripolitiske prinsipp og ført til mindre fiskeaktivitet i fleire kystsamfunn, heiter det i rapporten frå revisjonen.

Dårleg konsekvensutgreiing?

– Det er sterkt kritikkverdig at samfiskeordninga har fått verke i meir enn ti år, og i praksis har fungert som ei strukturordning når dei negative konsekvensane var kjende på førehand, skriv Riksrevisjonen.

Dei meiner Nærings- og fiskeridepartementet ikkje i tilstrekkeleg grad har greidd ut konsekvensane i forkant av endringsforslag, og ikkje har vurdert godt nok korleis endringar i kvotesystem har påverka fiskeriaktiviteten i kystsamfunna.

– Det er alvorleg at summen av endringane i kvotesystemet har fått negative konsekvensar for fiskeriaktiviteten. Vi har blant anna fått færre og større fartøy og det er ikkje lenger ein like sterk kopling mellom fartøy og kvote, seier riksrevisor Per-Kristian Foss til nettstaden KystogFjord.

Dyre kvotar for unge fiskarar

Granskinga viser at endringar i kvotesystemet kan ha store konsekvensar for kvoteprisane, som har auka. Auken er spesielt høg for dei mindre fartøya som unge fiskarar ofte kjøper seg inn i. Det finst ingen systematisert og offentleg tilgjengeleg informasjon om prisar på fiskekvotar i Norge i dag.

− Auka kvoteprisar har hatt negative konsekvensar for rekrutteringa til fiskaryrket. For fiskeriavhengige kommunar er det viktig å rekruttere unge fiskarar slik at kvotane og fartøy blir i kommunen når eldre fiskarar trekker seg ut, seier Foss.

– Bør trekkje kvotemeldinga

Leiar av næringskomiteen på Stortinget og stortingsrepresentant for Senterpartiet, Geir Pollestad, meiner Riksrevisjonen med denne rapporten sender ein torpedo inn i draumen til regjeringa om å sentralisere fiskeripolitikken.

– Senterpartiet er ikkje i tvil om at stortingsmeldinga om kvotepolitikken må trekkjast tilbake av regjeringa og vurderast opp mot Riksrevisjonens rapport, seier Geir Pollestad (Sp) i ein kommentar til KystogFjord.

– Riksrevisjonen viser at på dei fleste punkt har utviklinga gått i feil retning. Skal stortinget ta fiskarar og kystbefolkning på alvor så må kvotemeldinga stoppast no, seier Pollestad

Næringskomiteen på Stortinget skal kome med ei innstilling om fiskeri- og kvotepolitikken 30. april og med debatt i Stortinget 7. mai.

(©NPK)