innenriks

– Til no har 13.500 bedrifter fått utbetalt støtte. Vi gjer no nokre justeringar slik at han treffer betre i neste utbetalingsrunde i midten av mai, sa finansminister Jan Tore Sanner på pressekonferansen til regjeringa tysdag.

Eigendelen gjeld bedrifter som ikkje er stengd ned av staten.

Samtidig opplyser Sanner at dei held fram arbeidet med ein modell for sesongbedrifter som er avhengig av inntektene i høgsesongen.

– Vi legg her opp til ei samla etterbetaling for mars, april og mai.

(©NPK)