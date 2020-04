innenriks

– Slik prova og saka såg ut innleiingsvis, så vurderte vi det då som den aller beste løysinga. I ettertid kan det godt hende at vi har gått glipp av både opplysningar og prov som anten har vorte borte eller vorte svekte, men slik situasjonen verka der og då, meinte politiet at det var den beste måten å gjere det på for å få Anne-Elisabeth Hagen tilbake i live, sa politiadvokat Åse Kjustad Eriksson i Aust politidistrikt på pressekonferansen til politiet tysdag.

