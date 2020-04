Oljefondet og Nicolai Tangen har investert i same selskap

innenriks

I samband med at Nicolai Tangen skal tiltre som ny leiar for Oljefondet har han levert ei liste til Noregs Bank over kva selskap AKO Capital har investert i. På lista står det 57 selskap. Det norske Oljefondet hadde ved årsskiftet òg investeringar i alle desse, skriv Aftenposten.

Professor i finans ved Noregs handelshøgskole (NHH), Thore Johnsen, seier han ikkje er overraska over samanfallet og meiner dei overlappande investeringane i seg sjølv ikkje er eit betydeleg problem.

– Ein må sikre at det ikkje blir delt informasjon om eventuelle investeringsendringar i Oljefondet som vil kome til AKO gjennom Tangen. Han kan ikkje vite om den aktive forvaltninga som kan skje i framtida, seier Johnsen.

