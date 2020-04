Norsk helseteam tilbake frå Italia: – Det var ei reise inn i det ukjende

innenriks

– Vi har komme heim frå ein plass der vi har sett korleis det går dersom ein ikkje rekk å setje i verk gode nok tiltak tidleg nok, seier medisinsk ansvarleg Johnny Aslaksen.

Helseteamet, som bestod av 16 sjukepleiarar og legar, og dessutan tre personar frå Sivilforsvaret, kom til Italia 8. april. Der har dei hjelpt til på sjukehuset Bolognini di Seriate utanfor Bergamo, som er omgjort til hospital for dei sjukaste koronapasientane.

Bergamo i Lombardia-regionen er, med sine drygt 120.000 innbyggjarar, blant områda i verda som er hardast ramma av koronapandemien.

– Alle vi jobba med, var tydeleg preget av det dei hadde vore gjennom, og det er jo ganske sterkt å snakke med kollegaer som får tårer i auga, seier teamleiar Guttorm Brattebø frå Helse Bergen

Sterke inntrykk

Brattebø fortel at det norske teamet sit igjen med ei rekke sterke inntrykk, mellom anna det å forlate det kriseramma landet.

– Det var trist å dra derfrå. Det syntest dei òg, og det er jo rørande. Og så hugsar ein jo enkeltepisodar der pasientar som har lege i pustemaskiner i to–tre veker, vaknar opp og ser berre kvitkledd legepersonell. Så får dei ein iPad der dei endeleg kan snakke med sine kjære igjen, seier Brattebø til NTB.

Han seier at god tilgang på smittevernutstyr gjorde at frykta for eiga helse aldri vart for stor.

– Vi reiste ned med det smitteverneutstyret vi sjølv skulle bruke, og vi hadde med oss tilstrekkeleg. Vi øvde mykje på dette før vi reiste ned slik at vi ikkje var usikre på rutinane, seier Brattebø, og legg til at dei donerte bort alt unytta utstyr då dei drog heim igjen.

– Viktig symbolsk handling

Tysdag landa helseteamet vel heime i Noreg igjen, kor grundige helsesjekkar og karantenetid står for tur. Først vart dei takka og ønskte velkommen heim av både DSB-direktør Elisabeth Aarsæther, helseminister Bent Høie (H) og helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Dei tok avgjerda om å reise ned på strak arm på berre på nokre timar. Det at Noreg kan stille opp og vere solidariske i ein sånn situasjon, det er vi stolte av. Og dette er ei viktig symbolsk handling, ved sida av at dei har redda liv, seier Guldvog til NTB.

Guldvog er tydeleg på at det er ei viktig erfaring helsearbeidarane kjem heim til Noreg igjen med.

– Vi vil no lytte til dei råda frå desse flotte helsearbeidarane og sjå på kva måte vi kan førebu oss endå betre her i Noreg. Eg er heilt sikker på at dette vil komme oss til veldig stor nytte i vekene framover, seier Guldvog.

(©NPK)