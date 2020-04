innenriks

Det opplyser tingretten til TV 2, som samtidig varslar at det vil bli sendt ut ei pressemelding med detaljar om gjennomføringa seinare tysdag.

Ifølgje tingretten er det kome inn ein søknad om filming av rettssaka. Det er ikkje kjent om dei har teke stilling til denne søknaden.

At rettssaka skjer via video, tyder at aktørane i retten sjølv vil vere til stades i retten, medan presse og publikum ikkje får tilgang til rettslokalet der saka startar 7. mai.