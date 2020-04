Lågare arbeidsløyse i Rogaland sjølv med koronasituasjonen

innenriks

– Sjølv om arbeidsløysa nett no ligg noko lågare enn landsgjennomsnittet, er det all grunn til å tru at regionen vår må leve med betydelege konsekvensar både av koronakrisa og oljenedturen i lang tid framover, seier ordførar Stanley Wirak i Sandnes.

Bakgrunnen for undersøkinga var å få ei djupare innsikt i dei største utfordringane for dei ulike bransjane og kva tiltak næringane sjølv vurderer som dei viktigaste for å kome gjennom krisa. Det vart gjennomført telefonintervju med 90 sentrale bedrifter i heile Rogaland.

– Sjølv om koronakrisa har ført til eit sterkt fall i oljeprisen, er oljeleverandørnæringa så langt ikkje ekstremt sterkt ramma av koronakrisa. Men om det ikkje blir teke grep, vil det fort endre seg, seier seniorforskar Atle Blomgren ved forskingsinstituttet NORCE i ei pressemelding.

Ifølgje bedriftene sjølv er dei to klart viktigaste offentlege tiltaka så langt endringane i permisjonsregelverket og den mellombelse reduksjonen i arbeidsgivaravgifta.

Spørjeundersøkinga «Effekter på næringslivet og behov for tiltak under korona- og oljepriskrisen 2020» er gjennomført av NORCE på oppdrag frå Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Greater Stavanger og Haugaland Vekst.

Resultata frå undersøkinga vart lagde fram for fylkestinget i Rogaland tysdag

