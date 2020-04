Kronprinsparet vil forlengje leigeavtalen på Dvergsøya

innenriks

Leigeavtalen går ut i slutten av april.

Kronprinsparet betalte det siste året sitt som leigetakarar drygt 200.000 kroner for å leige prakteigedommen som inkluderer både ein villa, to båtplassar og eit område på 22 mål.

– Administrasjonen er innstilt på å forlengje, men vi må ta ein utsjekk med nærings- og eigarskapsutvalet først, seier Hans-Christian Gram, eigedomssjef i Kristiansand kommune til Fædrelandsvennen.

Slottet har ikkje kommentert saka, men skal ha stadfesta ønsket overfor kommunen om å forlengje leigeperioden.

Etter mykje motstand avgjorde politikarane i Kristiansand kommunalutval i januar 2010 at kronprinsparet skulle få leige Dvergsøya og privatisere 22 mål.

Når den tiårige avtalen går ut, er det lite igjen av motstanden og aktiviteten på facebookgruppa som reagerte på at området vart sperra av og gjort utilgjengeleg for befolkninga i 2010. Heile øya pleidde å vere tilgjengeleg for allmenta.

