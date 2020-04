innenriks

– Vi vil gå i dialog med selskapet og styresmaktene for å sjå kva vi kan få til, for å kome ut av dette på best mogleg måte, seier leiar Martinus Røkkum.

Dei tilsette i SAS er organiserte gjennom SAS Norge Flygerforening og SAS Norge Kabinforening, som begge er underlagde Parat.

– Jobben vår no er å følgje opp medlemmene våre og sørgje for å finne flest mogleg løysingar som kan ta vare på jobbane til så mange som mogleg, seier leiar Jan Levi Skogvang i Flygarforeininga.

