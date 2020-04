Ektepakta ville gitt Tom Hagen nesten alle verdiane

innenriks

Paret gifta seg i 1979 og ifølgje ektepakta, signert i 1987, eigde Tom Hagen hovudvekta av eigedelar og formue som særeige. Alle Hagens firma og aksjepostar står i hans namn, skriv NRK, VG og Dagens Næringsliv.

Kona skulle få ei hyttetomt i tidlegare Biri kommune, 200.000 kroner i gåve frå Tom Hagen og ein Citroën BX 14 RE, eller bil av tilsvarande standard. Ektepakta vart i 1993 endra slik at også einebustaden til paret tilhøyrde Tom Hagens særeige.

Tom Hagen var ifølgje Kapital den 164. rikaste personen i landet i fjor, med ein formue på 1,9 milliardar kroner.

Ifølgje advokat Mette Yvonne Larsen er ektepakta så urimeleg at ho meiner Anne-Elisabeth Hagen ville vunne fram om ho hadde teke ho til retten, skriv VG.

– Flådd av ein domstol

– Dersom ho har prøvd å angripe denne ektepakta i samband med at ho ønskte skilsmisse, så ville ektemannen vorte flådd av ein domstol, seier Larsen til avisa.

Ifølgje VG kan ektepakta vere sentral i etterforskinga til politiet i saka, og det skal ha vore eit tema i etterforskinga om Anne-Elisabeth Hagen ville skiljast, og dermed utfordre ektepakta.

Halvtanna år etter at Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvann frå bustaden til familien i Sloraveien på Lørenskog 31. oktober 2018, gjekk politiet tysdag morgon til arrestasjon av ektemannen Tom Hagen. Han er no sikta for drap eller medverknad til drap.

Anne-Elisabeth Hagen er framleis ikkje funnen.

– Han held fast på at han ikkje har noko med dette å gjere, seier Hagens advokat Svein Holden.

