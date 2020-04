Dei fleste barna stilte til skulestart i dei store byane – men fleire hundre blir haldne heime

innenriks

Det finst inga nasjonal kartlegging av oppmøtetala. Kunnskapsminister Guri Melby seier til NTB at dei ikkje har ønskt å påleggje skulane nye rapporteringskrav i ein krevjande situasjon.

– Men inntrykket mitt er at dei fleste har valt å nytte seg av både opne barnehagar og opne skular, uttalte ho til NTB under pressekonferansen til regjeringa måndag.

Det er òg status etter ei kartlegging NTB har gjort blant sju av dei største byane og kommunane i landet. Her varierer oppmøteprosenten første skuledag på mellom 88 prosent og 97 prosent.

Store forskjellar i Oslo

Av dei største kommunane er det Oslo som har lågast oppmøtetal med 88 prosent etter at 75 prosent av skulane hadde meldt inn tal tysdag ettermiddag. Det er likevel store forskjellar mellom bydelane.

Medan mellom 95 og 98 prosent av elevane i bydelane Ullern, Vestre Aker, Nordstrand og Nordre Aker møtte opp, var oppmøtet langt lågare i fleire austlege bydelar som Stovner (68 prosent), Grorud (69 prosent) og Gamle Oslo (75 prosent).

Bergen, Noregs nest største by, har førebels ikkje innhenta tal på oppmøte. I Trondheim stilte 95 prosent av elevane til skulestart, og både i Stavanger og Kristiansand var oppmøtet på over 97 prosent.

I Asker og Bærum stilte 95 prosent av elevane til skulestart, ifølgje Budstikka. I Tromsø møtte anslagsvis 93 prosent etter at kommunen hadde fått inn tal frå 24 av 26 skular. 93 prosent møtte òg opp i Drammen kommune.

Blir halde heime av smittefrykt

Ein del av fråværet kjem av vanleg sjukefråvær eller at elevar som er i risikosona, eller har nær familie i risikosona, framleis skal ha heimeskule. I tillegg er det ein del foreldre som har varsla at dei ikkje vil sende barna sine i barnehagen eller skulen på grunn av frykt for smitte.

– Av dei 169 som ikkje møtte til skulestart i kommunen vår, er det 73 barn som høyrer til denne gruppa, seier Kari Henriksen, avdelingsdirektør for oppvekst og utdanning i Tromsø kommune, til NTB.

Kristiansand kommune opplyser at det er 65 elevar som får sjølvvald privat heimeundervisning. I Drammen er 26 elevar heime utan legeerklæring for heimeundervisning, i tillegg er det 100 elevar som ikkje har møtt opp.

– Vi er i dialog med foreldra for å avklare vidare opplæring, opplyser kommunen til NTB.

I Stavanger er det 270 elevar som anten blir haldne heime for heimeundervisning eller på grunn av ordinært sjukefråvær, opplyser kommunen.

Dei andre store kommunane har ikkje innhenta eigne tal på kor mange av barna som ikkje møtte, eller som blir halde heime for heimeundervisning utan legeerklæring.

-Kan ikkje drive dobbelt løp

Bodskapen frå fleire av kommunane er at det kan bli eit problem dersom mange foreldre vel å halde barna heime framover.

– Vi skal sjølvsagt ta vare på dei elevane som må ha heimeskule fordi dei er i risikogruppene, men vi kan ikkje drive eit dobbelt løp i stor grad og betene mange ut over dei som har rettar knytt til dette, seier Kari Henriksen i Tromsø.

Oppvekstdirektør i Kristiansand kommune, Kristin Eidet Robstad, seier dei gjerne vil ha elevane tilbake på skulen.

– Førebels er det så få at det går greitt, men vi håper at når dei ser at dette går bra, så vil dei sende barna på skulen igjen. Så vi vil halde kontakt og snakke med dei undervegs, seier Robstad.

Melby: – Det er trygt

Kunnskapsminister Guri Melby seier bodskapen hennar til foreldre som er engstelege, er at det er trygt og forsvarleg å sende barna på skulen og i barnehagane.

– Vi fekk veldig klare råd frå helsestyresmaktene før vi opna, og vi hadde ikkje gjort det viss det ikkje var forsvarleg. Eg oppmodar foreldre som er bekymra, til å ta kontakt med skulen eller barnehagen sin og få presentert korleis dei har tenkt å organisere dette. Eg trur dei aller fleste kjem til å bli veldig roa av det, seier Melby til NTB.

