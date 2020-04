Slik vil 17. mai bli feira rundt om i landet

innenriks

– Vi kan ikkje risikere at det går ei veke etter 17. mai, og så eksploderer smittetala i Noreg – det er det verste som kan skje. Derfor er vi tydelege på at det er smittebestemmelsane som legg rammene for korleis feiringa skal skje. Og innanfor dei rammene skal vi ha det skikkeleg kult – med både is og pølser, seier kulturminister Abid Raja (V) til NTB.

Måndag heldt han eit innspelsmøte om årets 17. mai-feiring saman med 16 av kommunane i landet om korleis nasjonaldagen skal gå på ein tryggast mogleg måte.

– Vi ønskjer ikkje at folk flokkar seg saman, så dei stadene der det tradisjonelt sett samlar seg mykje folk på 17. mai, der skal ein ikkje møte opp på i år, understrekar Raja.

Allsong og krigsmarkeringar

Koronapandemien har ført til strenge smitteverntiltak frå regjeringa, og desse vil nødvendigvis påverke nasjonaldagen. Fleire stader ryk enkelte av dei faste tradisjonane.

– I alle år har vi pleidd å invitere barn frå Barentsburg til å feire med oss. I år kan vi dessverre ikkje det, men neste år skal vi igjen markere at det er plass i mangfaldet vårt. Og så skal vi i Longyearbyen sjølvsagt òg syngje nasjonaldagen klokka 13, seier kultursjef Are Nundal i Longyearbyen på Svalbard.

Det er planlagt ein felles allsong av nasjonalsangen klokka 13, der alle i heile landet blir oppmoda til å syngje med heimanfrå. I år er det òg 75 år sidan krigen tok slutt, noko som vil markerast som seg høyr og bør, mellom anna i Gamvik heilt nord i landet.

– Sjølv om vi har mange avgrensingar no i tida av koronaen, er det ikkje noko i forhold til det Noreg levde med gjennom fem års okkupasjon. Kanskje er det i år nettopp eit ekstra godt år for å heidre dei som byrja på den store gjenoppbygginga etter krigen, seier Gamvik-ordførar Alf Normann Hansen (SV).

Digitale barnetog og konsertar

I Stavanger vil dei ta i bruk konserthuset for å kringkaste musikk heim til folket.

– Vi skal sende festkonsert på 17. mai. Vi som planlegg nasjonaldagen, er veldig glade i musikk. Vi kan ikkje tenkje oss ein nasjonaldag utan korps og allsong, seier komitéleiar Ann Sesilie Tekfeldt (Ap) i Stavanger.

Årets barnetog er for lengst avlyste rundt om i landet, men der nokre dører blir lukka, blir nye opna.

– 17. mai er barnas dag, så derfor skal vi i Trondheim arrangere det store digitale skuletoget, der alle skuleelevane vil få bidra til å setje sitt preg på dagen, seier komiteleiar Sissel Trønsdal (Ap) i Trondheim.

– Hald avstand

Dei endelege smittevernsrådene for årets nasjonaldagsfeiring vil bli lagt fram måndag 4. mai. Styresmaktene oppmodar folk til å halde seg heime 17. mai og styre unna sentrum i byane.

Raja minner om rådet frå helsestyresmaktene om å halde avstand på to meter til andre enn dei ein bur med.

– Så har vi gjort unntak for nokre bransjar, til dømes frisørane. Korpsa har òg fått ein bransjestandard frå styresmaktene. Slike oppmjukningar vil vi sjå etter kvart for ulike bransjar, seier han.

– Men vi andre må framleis halde oss til oppfordringa om to meters avstand, også på 17. mai, seier Raja.

(©NPK)