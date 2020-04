Raudt vil at offentlege toppleiarar må betale Tangen-seminar av eiga lomme

innenriks

Raudt vil fremje forslaget for Stortinget.

Fleire av dei offentlege leiarane som fekk påspandert det luksuriøse arrangementet, har varsla at arbeidsgivar no vil ta rekninga, men ifølgje Nettavisen vil Raudt fremje forslag i Stortinget om at toppleiarane i staten må betale sjølv på grunn av det Raudt meiner er brot på reglane.

– Dei aller fleste som jobbar i offentleg sektor må ta omsyn til regelen om å finne rimelege alternativ ved reising i jobbsamanheng. Det at fleire av dei som deltok på Tangens luksusarrangement tilhøyrer makteliten, betyr ikkje at reglane ikkje gjeld for dei, og at skattebetalarane skal finansiere luksusgodane deira, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

Fem deltakarar på arrangementet var toppleiarar i offentleg sektor med meir enn éin million i årslønn: Munch-direktør Stein Olav Henrichsen, FN-ambassadør Mona Juul, statsråd Torbjørn Røe Isaksen, NUPI-direktør Ulf Sverdrup og avtroppande oljefondssjef Yngve Slyngstad.

Raudt-forslaget vil bety at dei fleste av toppleiarane må betale 48.000 kroner frå eiga lomme for brot på reglane. Unntaka er Røe Isaksen (12.500 kroner) og FN-ambassadør Mona Juul (17.500).

(©NPK)