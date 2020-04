Noreg heng etter EU i kvotepliktige klimagassutslepp

innenriks

I fjor gjekk utsleppa ned med om lag 580.000 tonn, noko som svarar litt til over to prosent frå 2018, ifølgje den førebelse oversikta som byggjer på rapportar frå norske bedrifter.

Dei til saman 142 norske kvotepliktige verksemdene stod for totalt 24,6 millionar tonn i fjor.

– Desse tala viser ein lågare reduksjon i Noreg enn i EU totalt, der kvotepliktige utslepp gjekk ned med over åtte prosent. På sikt må alle sektorar kutte betydeleg dersom Noreg skal nå sine utsleppsmål, seier direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet.

Den kraftige reduksjonen i EU kjem hovudsakleg av at kraftsektoren har kutta i bruken av kol og heller vendt seg mot gass og fornybar energi. Utsleppa frå kraftsektoren fall med heile 14 prosent.

Olje og gass

Raffineriet på Mongstad i Hordaland stod for den største enkelte utsleppsreduksjonen i fjor. Anlegget reduserte utsleppa med over 460.000 tonn CO₂-ekvivalentar frå 2018 til 2019. Hovudårsaka til reduksjonen er at krakkaranlegget, der råolje blir omgjord til bensin, var stengt frå september på grunn av vedlikehald.

Petroleumsverksemda på norsk sokkel stod for utslepp på om lag 12 millionar tonn i fjor – ein nedgang på rundt éin prosent frå året før.

Felta Statfjord, Snorre og Gullfaks – alle eldre felt som er inne i haleproduksjonen – hadde dei største reduksjonane.

Luftfart

Seks luftfartsoperatørar rapporterer klimagassutsleppa sine til Miljødirektoratet, og Norwegian er klart størst. SAS rapporterer inn tala sine til svenske miljøstyresmakter.

Dei siste åra har dei kvotepliktige utsleppa frå luftfart auka. Denne auken heldt òg fram i fjor – med 3,5 prosent frå 2018 til 2019. Auken blir elles spegla i EU, der tala har peika oppover sidan 2013.

Norwegian, Widerøe, Bristow og CHC hadde alle ein auke i dei rapporterte utsleppa sine i fjor.

(©NPK)