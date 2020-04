Helseministeren håper alle med koronasymptom kan testast neste månad

innenriks

Høie kom med opplysninga på den daglege pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen i Noreg.

I mars vart det innført inngripande tiltak for å slå ned smittespreiinga i Noreg, men måndag sa helseministeren at spreiinga i samfunnet no er så låg at vi forsiktig kan opne opp igjen.

– Men for at vi skal behalde kontrollen medan det skjer, må vi spore smitte endå betre og teste endå fleire, sa Høie.

– Vi er i ferd med å trappe opp testinga, og i mai er målet vårt at alle med symptom skal ha moglegheita til å teste seg. Dei gruppene som no blir prioriterte for testing, er lærarar og elevar, og dessutan tilsetje i skulefritidsordninga, sa Høie.

Talet på smitta i Noreg er 7.533 per måndag.

(©NPK)