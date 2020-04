Forsvarssjefen feller hard dom over operativ evne og beredskap

innenriks

Dei nedslåande konklusjonane om måloppnåing vedkjem to av kjerneoppgåvene til Forsvaret:

* Når det gjeld operativ evne til å løyse oppgåvene til Forsvaret, skriv Bruun-Hanssen at volumet på personell og materiell er lågt. Den operative evna til å løyse oppgåvene er samla sett mindre god.

* På området beredskap og evne til operasjonar i krise og krig peikar han på at bemanninga i ulike avdelingar er for låg til å seie at uthaldet er tilstrekkeleg. – Utviklinga er samla sett positiv, men det er behov for ytterlegare innsats. Derfor blir beredskap og evne til operasjonar vurdert til mindre god.

Årsrapporten for 2019 vart lagd fram måndag og er den siste Bruun-Hanssen presenterer før han over sommaren takkar av som forsvarssjef.

«Forferdeleg dårleg»

Bruun-Hanssen meiner beredskapen var «forferdeleg dårleg» då den noverande langtidsplanen vart sjøsett i 2017.

Alt av lager var bygde ned, lageret med reservedelar var for lite, etterslepet på vedlikehald massivt og bemanninga for låg til å sikre tilstrekkeleg uthald og soliditet, samanfattar han.

– Det er teke betydelege grep dei siste tre åra for å betre beredskapen, seier Bruun-Hanssen til NTB.

– Vi ser teikn på at det blir betre. Men det er framleis eit stykke att til det nivået vi meiner det bør vere. Beredskapen må bli endå meir forbetra, seier han.

I sitt fagmilitære råd bad admiralen om fleire tusen ekstra folk, ei bønn regjeringa i stor grad overhøyrde i forslaget sitt til langtidsplan.

Når det gjeld materiell, kjem innfasing av nye kampfly og overvakingsfly på plussida. Dei sterkt forseinka NH 90-helikoptera og forliset av fregatten Helge Ingstad i 2018 trekkjer ned.

Erkjenninga sokken inn

Bruun-Hanssens oppsummering er at Forsvaret løyser oppdraget, men er heilt på marginane av kapasiteten på fleire område. Derfor blir altså vurdert måloppnåinga for operativ evne og beredskap som «mindre god».

– Korleis er det å forlate skuta med desse konklusjonane?

– Eg er relativt nøgd med at vi har fått ei erkjenning, både i regjeringa og Forsvaret, av at beredskapen har vore for dårleg, og at ekstra ressursar er sett inn for å styrkje han, seier han.

– Eg ventar at den nye langtidsplanen, gitt at han blir vedteken i Stortinget, ytterlegare vil styrkje beredskapen i Forsvaret og byggje på det fagmilitære rådet som vi har gitt.

Endra bilete

Store tryggingspolitiske endringar har skjedd sidan Bruun-Hanssen vart forsvarssjef i 2013. I Syria og Irak bygde ekstremistgruppa IS i 2014 opp eit gigantisk såkalla kalifat og har dei seinare åra teke på seg ansvaret for ei rekkje terroraksjonar i Europa.

Men norsk tryggingspolitikk har framfor alt vorte prega av eit meir aggressivt og sjølvhevdande Russland, som i 2014 annekterte den ukrainske Krimhalvøya. Uro over utviklinga i Russland pregar årsrapporten for 2019:

– Større russisk og alliert aktivitet i nærområda våre har utfordra evna vår til å gjennomføre nødvendig overvaking, suverenitetshevding og maktutøving, skriv forsvarssjefen.

– Det høgare russiske aktivitetsnivået har kontinuerleg utfordra tilgangen på ressursane og kapasitetane til Forsvaret.

– Tidvis har ressursane våre vore strekte til det maksimale. I periodar skulle eg sett at vi klarte å følgje betre med enn det vi har gjort, konstaterer Bruun-Hanssen.

