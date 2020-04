Fiskeriministeren vil styrkje kvalfangsten – malplassert, meiner NOAH

innenriks

– Fangst av sjøpattedyr er til dels omstridt, men vi har merka oss at motstanden ser ut til å ha vorte både mildare og mindre dei siste åra. Dagens forvaltning av sjøpattedyr balanserer omsyna til vern og verdiskaping, og mellom næring, ernæring, bestandar og økosystem, seier Ingebrigtsen til Nationen.

Dei siste åra har både talet på deltakande fartøy og den samla fangsten av vågekval stupt. På fire år frå 2015 til 2019 vart talet på fartøy som deltok, halvert frå 21 til 10. I fjor var fangsten 429 kvalar, medan kvoten har lege på 1.278 vågekval dei tre siste åra.

No meiner regjeringa det er nødvendig å møte behovet til kvalfangstnæringa for nyrekruttering. Fiskeridirektoratet sende 19. mars ut eit høyringsforslag til lovendring som skal stimulere til større fangstdeltaking.

– Det er viktig med tilgang på produkt og kjøt dersom fangsten og marknaden skal haldast oppe, og det er gode grunnar til å leggje til rette for at fleire får høve til å delta i vågekvalfangsten. Kvalfangst blir gjort på ein berekraftig måte og går ikkje på kostnad av økosystema som fangstnæringa er avhengig av, meiner statsråden.

Leiar Siri Martinsen i dyrevernsorganisasjonen NOAH meiner forslaget som vil gjere det enklare å delta i årets kvalfangstsesong, er ei fullstendig malplassert satsing.

– Når biomassen til ville dyr berre er 4 prosent av den totale biomassen av pattedyr, seier det seg sjølv at vi treng mindre utnytting, ikkje meir. Samtidig er det på tide at norske styresmakter innser at avlivingsmetodane er uakseptable, seier ho til avisa.

