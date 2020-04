Cepi håper å ha koronavaksine klar innan utgangen av året

innenriks

– Er vi rett heldige og alt går som det skal, og med støtte frå legemiddelindustrien, som vi no ser at vi får, har vi eit lite håp om at vi skal vere i gang før slutten av året, seier visedirektør Frederik Kristensen i Cepi til NTB.

– Er det produksjonen de då er i gang med?

– Då er vi i gang med stor produksjon. Sjølvsagt ikkje nok til heile verda, men i alle fall til helsearbeidarar eller dei som er mest utsette, seier han.

Cepi-leiinga hadde måndag besøk av statsminister Erna Solberg (H) og utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) i lokala sine i Oslo. Med på videolink var òg Cepi-direktør Richard Hatchett frå London.

Håpar på 2–3 vaksinar

Cepi er den globale koalisjonen for førebygging av epidemiar og pandemiar, og organisasjonen blir styrt frå eit hovudkontor i Oslo. Regjeringa har nyleg løyvd 3 milliardar kroner til vaksineprogrammet for ein covid-19-vaksine over bistandsbudsjettet, og fleire andre land har òg bidrege.

I utgangspunktet har Cepi sagt at dei håpar å klare det på 12 til 18 månader, men no kan det altså gå raskare. Totalt er organisasjonen inne i ni ulike program for å utvikle ein vaksine.

– Det er for tidleg å seie kva som vil lykkast. Alle må gjennom dei siste stadia av utprøving, så vil det vise seg etter kvart, seier Kristensen.

Cepi ønskjer gradvis å auke talet på vaksineprogram til 14–15, og håpet er at 2–3 av dei vil vise seg å fungere.

– Ekstremt viktig

Statsminister Erna Solberg (H) seier at det er ekstremt viktig å få utvikla ein vaksine raskt, og at det er viktig at det skjer gjennom eit globalt samarbeid. Slik får òg dei fattige og små landa tilgang på vaksinen.

– Det er òg ei forsikring for vårt eige land og folk vår at vi har eit internasjonalt system som fungerer på medisinutvikling og stans av store pandemiar, seier Solberg til NTB.

Ho er nøgd med at vaksinen kanskje kjem tidlegare enn først trutt.

– No høyrde vi at viss vi verkeleg får dette til, kan vi ha ein vaksine i dette kalenderåret. Det kan vere veldig optimistisk. 12–18 månader var det som vart sagt før, seier Solberg.

Sjukdom X

Cepi vart oppretta for cirka tre år sidan i etterkant av Ebola-utbrotet i Vest-Afrika, nettopp for at verda skulle vere betre førebudd på store utbrot av farlege, smittsame sjukdommar.

– Vi har jobba med å lage vaksinar mot sjukdommar som kan bli ein global trussel, inkludert det vi kallar sjukdom X, som er det ein ikkje veit om. Ein kan førebu seg ved å ha ein type halvfabrikat-vaksine, som kan tilpassast ein ny trussel. Det har vi klart å utnytte i samband med covid-19, seier Kristensen.

(©NPK)