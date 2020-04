Utdanningsforbundet åtvarar mot at vaskejobben blir overlaten til lærarane

innenriks

– Eg seier ikkje at lærarar ikkje skal kunne ta i ein vaskeklut. Men lærarane kan ikkje ta hovudansvaret for reinhaldet på skulane, seier leiar Steffen Handal i Utdanningsforbundet til VG.

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har laga ein rettleiar som seier at renihald bør forsterkast. Det er særleg toalett, dørhandtak, trappegelender, sportsutstyr, leikar og andre gjenstandar som hyppig blir berørte som bør vaskast ofte.

Handal seier nokre kommunar har prøvd å leggje ansvaret for det forsterka renihaldet over på lærarane.

– Vi har fått nokre bekymringsmeldingar knytt til denne problematikken. No er det slik at reinhoad, til liks med undervisning, er eit fag. Lærarar har ikkje den nødvendige kompetansen, seier han og legg til at dei er i dialog med kommunane om saka.

Det er dei fire nedste trinna på barneskulen som startar på skulen måndag. I tillegg opnar skulefritidsordningane SFO og AKS.

