Koronaramma korps ber om krisehjelp frå Raja

Musikkorpsa har så langt fått lite hjelp av krisepakka til kultur- og idrettslivet som regjeringa la fram i mars. Onsdag møter Noregs Musikkorps Forbund og Korpsnett Noreg kulturminister Abid Raja (V) for å gjere greie for den spesielle situasjonen for korpsa.

– Den første krisepakka er innretta slik at den nesten ikkje treff korpsa i det heile. I pakka er det fokus på tap av billettinntekter og påmeldingsavgifter, men korps får inntekter frå andre ting som fordrar at det er massevis av folk til stades, som loppemarknader, basarar, kiosksal og liknande, seier Karl Ole Midtbø, generalsekretær i Noregs Musikkorps Forbund, til NTB.

Våren er høgsesong for loppemarknader og ulike typar basarar, noko som har sett mange korps i ein svært vanskeleg situasjon.

– Korpsa føler at heile eksistensen kan vere trua, for desse arrangementa står for hovudinntektene til dei fleste av dei. Vi får melding frå fleire om at kassen no byrjar å gå tom, fortel Midtbø.

Taper fleire hundre millionar

Ifølgje anslag frå Noregs Musikkorps Forbund går korpsa glipp av fleire hundre millionar kroner i inntekter denne våren.

– Totalt for musikkfrivilligheita er det snakk om tap på opptil 1 milliard kroner, seier Midtbø.

Pengane frå arrangementa går til å lønne instruktørar, til dirigentar, noter, uniformer og innkjøp og vedlikehald av instrument.

– Dersom korpsa ikkje kan skaffe inntekter på den måten lenger, vil alternativet vere å auke kontingentane kraftig, og då vil det å spele i korps vere avhengig av betalingsevna til foreldra, seier Midtbø.

Han seier at Korps-Noregs hovudbodskap til statsråden er at det bør kome ei ny krisepakke på plass som også treff musikklivet og frivilligheita.

– Vi må forsikre oss om at ministeren og departementet forstår korleis drift av eit skulekorps er skrudd saman.

Målet til korpsforbundet er at kompensasjonsordninga skal femne om dei 1.800 korpsa i landet.

Pop-up-korps

Kulturminister Abid Raja (V) uttalte til Aftenposten tidlegare denne veka at regjeringa i samband med revidert nasjonalbudsjett 2020 vil vurdere dei samla økonomiske konsekvensane av koronapandemien for frivilligheita.

– Parallelt jobbar òg regjeringa vidare for å få på plass løysingar for frivillige og ideelle organisasjonar som har uunngåelege faste kostnader som ikkje blir dekka av kompensasjonsordninga eller andre ordningar, skreiv Raja i ein e-post til avisa.

Førre veike vart det klart at korpsa får spele og marsjere i gatene på 17. mai såframt dei held god avstand mellom rekkene. I hovudstaden blir det laga mellom anna opp til pop-up-korps som skal dukke opp ulike stader og spele spontant.

