Koronapasientar: Blir behandla med paracet, oksygen og kvalmestillande

– Det finst ikkje noka behandling mot sjølve viruset, så vi gir dei såkalla symptomstøttande behandling, fortel infeksjonslege og klinikksjef Erna Harboe på mottaksklinikken ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Norske sjukehus har til no behandla hundrevis av koronapasientar, og dei aller fleste går det bra med. Totalt er det meldt om over 190 dødsfall.

NTB har snakka med tre infeksjonslegar ved Stavanger universitetssjukehus om behandlinga dei gir koronapasientane. Dei jobbar alle med pasientar på dei vanlege sengepostane, og svarer derfor ikkje for intensivbehandlinga, men for behandlinga som vil vere tilstrekkeleg for dei aller fleste innlagde med koronasmitte.

– Når pasientane har tung pust og mangel på oksygen, får dei oksygentilskot. Fleirtalet av covid-19-pasientane har høg feber og får febernedsettande som til dømes paracet. Dei har ofte kvalme og mange får kvalmestillande medisinar. Enkelte har òg vanskeleg for å ta til seg nok næring og får næringsdrikker, seier Harboe.

Halvparten på antibiotikum

Saman med avdelingssjef og infeksjonslege Anita Lyngøy på akuttmottaket og pandemimottaket og avdelingsoverlege Børge Gjøse på pandemipostane, fortel Harboe at cirka halvparten av pasientane får antibiotikum.

Årsaka er at ein mistenker ein bakteriell infeksjon i tillegg til covid-19-viruset. Men det er vanskeleg å vite dette sikkert.

– Viss nokon blir ekstra dårlege, eller vi er usikre, så vil vi bruke antibiotikum. Men vi trur dei fleste med covid-19 berre har virusinfeksjon, og at det er mindretalet som vil utvikle bakteriell infeksjon, seier Gjøse.

Usikker på antibiotika-effekt

Fleire ekspertar har antyda at større grad av antibiotikaresistens kan vere noko av årsaka til at døyelegheita for koronapasientar har vore høgare i Sør-Europa enn i Noreg.

– Det er klart ein fordel at vi har restriktiv antibiotikapolitikk i Noreg. Det gir mindre resistens og gjer at vi treffer betre med antibiotikabehandlinga enn eksempelvis i Sør-Europa, seier Gjøse.

Men han er usikker på kva tyding dette har hatt for korleis koronaepidemien har utvikla seg i ulike land.

– Det er nok relativt underordna, seier han.

Seks døgn

Ved Stavanger universitetssjukehus hadde dei fredag hatt 55 koronapasientar så langt, ein av dei var fredag innlagt, resten utskrivne. 44 av dei utskrivne har vorte behandla på vanleg sengepost og ti av dei på intensivavdeling. Sjukehuset har fire covid-19-dødsfall.

Gjennomsnittsalderen på alle utskrivne covid-19-pasientar er 62,5 år og liggetida er i snitt 6,4 døgn for alle pasientane. Intensivpasientane ligg likevel 15,2 døgn i snitt.

– Ein må følgje veldig nøye med på covid-19-pasientane. Ein del av dei kan utvikle respirasjonssvikt utan at dei verkar veldig dårlege eller ustabile. Derfor følgjer vi oksygennivået i blodet nøye.

På beina

Legane fortel at det ofte går ei god stund frå pasientane blir sjuke til dei får ei forverring, kanskje ei heil veke. Og det er uvanleg for denne typar sjukdommar.

– Men fleirtalet av pasientane har verka stabile og ikkje kritisk sjuke. Dei har vore vakne og mange av dei har etter kvart vore på beina i avdelinga og ikkje nødvendigvis sengeliggande. Dei har feber og sår hals.

Fleirtalet av dei som har døydd av korona i Noreg, har lege på sjukeheim og ikkje vore inne til sjukehusbehandling.

– Pasientane på sjukeheim er ofte veldig tilårskomne og skjøre, med fleire kroniske sjukdommar. Ofte er det allereie teke ei avgjerd om at dei ikkje skal leggast inn ved akutt sjukdom. I tillegg er det sånn at det ikkje er noko spesifikt i den behandlinga vi gir, som ikkje kan givast på sjukeheim, seier legane.

