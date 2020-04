Koronakrisa tvingar fram forenkla jordbruksoppgjer

innenriks

– Vi går i forhandlingar no, fordi bøndene treng avklarte rammer for matproduksjonen, seier forhandlingsleiaren i jordbruket Lars Petter Bartnes søndag.

Sidan det ikkje finst eit ordinært grunnlagsmateriale med kostnads- og inntektsutvikling, vil forhandlingane bli forenkla. Årsaka er sjølvsagt koronapandemien.

Hensikta med årets forhandlingar blir difor å bidra til føreseielege vilkår for næringa og mest mogleg stabilitet i matforsyningane.

Stor uvisse

Gjeldande jordbruksavtale varer fram til 1. juli 2020, og det må difor fastsetjast nye målprisar. Partane har sett 30. april som frist for forhandlingane.

– Det er meir enn nokon gong viktig å sikre matproduksjonen framover. Sikker matforsyning krev eit landbruk over heile landet, og at jorda blir brukt til det ho er best eigna til, seier Bartnes.

Det er for tida stor uvisse om makroøkonomiske storleikar og marknads- og kostnadsutvikling i heile økonomien, også i landbruket.

Budsjettnemnda for jordbruket har difor gitt frå seg materiale utan prognosar for 2020, og utan referansebruksutrekningar.

Ikkje krav og tilbod

Den ekstraordinære situasjonen gjer at det i år ikkje vil lagt fram krav frå jordbruket og tilbod frå staten på vanleg måte.

Avtalepartane er samde om å nytte eksisterande ordningar og om å avgrense talet på tema som blir bringa inn i forhandlingane, ifølgje Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

– Det er viktig for oss at vi går inn eit forhandlingsløp no. Vi ønskjer med dette å auke forutsigbarheita for bonden, slik at vi kan halde oppe matproduksjonen og dermed sikre norsk mat til den norske befolkninga, seier Småbrukarlagets leiar Kjersti Hoff.

Ho er òg nestleiar i forhandlingane med staten.

