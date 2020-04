Erna Solberg ser framover: Ny krisepakke før sommaren

innenriks

Først kom strakstiltak for å unngå konkursar og oppseiingar. Det var fase éin.

Så kom målretta pakkar for dei hardast ramma bransjane, som luftfart og reiseliv. Det var fase to.

No er regjeringa i gang med det finansminister Jan Tore Sanner (H) har kalla fase tre av innsatsen for å møte dei økonomiske konsekvensane av tiltaka for å slå ned koronaviruset.

Det som då står på dagsordenen, er tiltak for å få aktiviteten opp igjen etter månader med økonomisk stillstand. Desse tiltaka vil bli presenterte i ein eigen proposisjon til Stortinget, får NTB opplyst.

Varslar tilleggspakke

Statsminister Erna Solberg (H) fortel at ho diskuterte saka med dei parlamentariske leiarane på Stortinget førre veke.

Ho gav då opposisjonen eit val: Anten kunne regjeringa utsetje forslaget til revidert nasjonalbudsjett, eller så kunne regjeringa komme med stimuleringstiltak i ei eiga pakke på eit seinare tidspunkt.

– Då var det sånn at opposisjonen primært ønskte ei tilleggspakke nokre veker seinare, seier Solberg til NTB.

Statsministerens kontor ønskjer ikkje å gje noko nøyaktig tidspunkt for framlegging av pakka. Men etter det NTB forstår, kan ho ventast før sommaren.

Førebuingane i gang

Eit omfattande arbeid er no i gang for å førebu initiativa.

Ein serie på ti digitale møte skal arrangerast med ulike sektorar og næringar for å få innspel til arbeidet.

Eit møte med representantar frå industri, olje og gass vart arrangert tysdag og eit møte med gründerar fredag. Kommande veke skal regjeringa ha møte med handelsnæringa og reiselivet.

I tillegg har regjeringa utvida mandatet til ekspertutvalet som er nedsett for å analysere dei økonomiske konsekvensane av kriseinnsatsen. Gruppa, som blir leia av økonomiprofessor Steinar Holden, skal no òg vurdere kva typar tiltak som vil fungere best for å stimulere til vekst og omstilling.

Men stimuleringa skal ikkje vare evig.

Ekspertutvalet skal òg vurdere korleis tiltaka best kan fasast ut.

Oljepakke i vente

Opposisjonen på Stortinget har pressa på for å få kome i gang med «fase tre» av tiltakspakka raskare enn det regjeringa har lagt opp til.

Stortingsfleirtalet har mellom anna bede regjeringa om å leggje fram ei eiga stimuleringspakke for petroleumsnæringa og leverandørindustrien allereie før revidert nasjonalbudsjett, som blir lagd fram i midten av mai.

Denne oljepakka er no venta allereie kommande veke.

Arbeidarpartiets næringspolitiske talsperson Terje Lien Aasland meiner det no hastar med motkonjunkturtiltaka.

– Kraftfulle tiltak må kome på plass. Det er tunge industriar som slit, åtvarar han.

