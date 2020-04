Virke om arrangementsforbodet: – Ein stor lettelse

innenriks

– Virke er glad for at regjeringa endeleg har lytta til behovet for ei avklaring rundt dei større arrangementa, seier leiar Rhiannon Hovden Edwards i Virke kultur og opplevingar.

Laurdag ettermiddag kom avgjerda om at forbodet mot store arrangement med over 500 deltakarar blir forlenga til 1. september for å minske smittefaren i samband med koronaviruset. Ei avgjerd om arrangement med under 500 deltakarar vil kome torsdag neste veke.

Avgjerda kjem etter at arrangørane i lengre tid har bede om å få ei avklaring på kva som skjer i sommar.

– Det er eit teikn på den underlege tida vi lever i at eit arrangementsforbod blir opplevd nesten som ei gladnyheit, men for alle aktørane som har mista nattesøvnen i vente på denne avklaringa, er det ein stor lettelse å endeleg få vite kva dei kan forhalde seg til framover, seier Edwards.

Ho seier at forbodet gjer at festivalane og andre arrangørar no får avklarte kontraktsforhold og kan avlyse arrangementa sine før dei største kostnadene kjem.

– Med denne avklaringa på plass vil tapet frå arrangørane kunne reduserast og mange konkursar blir unngått, seier Edwards.

