Raja forlenger forbodet mot store kultur- og idrettsarrangement

innenriks

– No er det eit forbod mot store idrettsarrangement, festivalar og konsertar fram til 15. juni. Det forbodet blir no forlenga fram til 1. september, sa kulturminister Abid Raja (V) på ein pressekonferanse laurdag ettermiddag.

På pressekonferansen sa han at regjeringa og helsestyresmaktene vil kome med ei todelt avgjerd. Avgjerda om at arrangement med over 500 deltakarar blir forbodne fram til 1. september, er den første avgjerda.

Det betyr at store arrangement som Øyafestivalen, Norway Cup og Stavernfestivalen må avlysast.

– Det er inga lett avgjerd å ta, men det er ei nødvendig avgjerd. Vi kan ikkje ha store arrangement som kan bidra til meir smitte som vil gå ut over liv og helse, sa Raja.

Han opplyste samtidig at ei avgjerd om arrangement med under 500 deltakarar vil kome torsdag neste veke.

– Det vil ikkje seie at det er tillate med dei andre arrangementa, men det vil seie at avgjerda om arrangement med 0 til 500 personar vil bli teken torsdag, presiserer Raja.

Ifølgje kulturministeren er årsaka til den todelte avgjerda at Folkehelseinstituttet har bede om meir tid for å kunne ta ei godt fagleg forankra avgjerd for dei mindre arrangementa.