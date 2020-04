Nav blir ikkje ferdig med dagpengesøknadene før ferien

innenriks

Sidan 12. mars har Nav fått 443.900 søknader om dagpengar, samanlikna med totalt 160.500 i fjor

– Fleire saker enn vi nokon gong kunne førestille oss, tikkar inn, seier direktør i Nav Arbeid og ytingar Ellen Christiansen til Aftenposten.

Nav har saman med Arbeids- og sosialdepartementet gjort endringar i dagpengeregelverket og andre vedtak Stortinget har fatta på grunn av koronaepidemien.

Det er òg gjort endringar i IT-systema slik at kvar søknad kan behandlast raskare. Christiansen innrømmer at det tok litt tid før saksbehandlinga gjekk i gang og seier Nav truleg er à jour med dagpengesøknadene i juli.

– Dette føreset sjølvsagt at talet på nye dagpengesøknader ikkje aukar meir enn vi har lagt til grunn, seier ho.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) seier regjeringa jobbar med ei ekstra løyving til Nav i revidert nasjonalbudsjett.

– Det er viktig at folk tek høgde for at det vil ta noko tid, og at dei difor tek økonomiske forholdsreglar, som å søkje om forskot på dagpengar og ta kontakt med banken sin, eller andre kreditorar, seier han til avisa.

