Hyttekommunar fortel om straum av hyttefolk i helga

– Eg reknar med at folketalet er fordobla allereie denne helga. Eg trur det skal gå greitt viss folk forheld seg til råda som gjeld nasjonalt, men blir det som ei vanleg påskehelg, har vi ei utfordring, seier Tydal-ordførar Jens Arne Kvello (Sp) til Adresseavisen.

Tydal kommune har 1.540 hytter og berre 700 innbyggarar.

I Oppdal kan dei på det meste få 25.000 hyttefolk. Ordførar Geir Arild Espnes (Sp) veit ikkje kor mange som har teke turen no, men seier at tilbakemeldinga er at det er mykje folk på hyttene.

– Vi er veldig glade for å få hytteoppdalingane tilbake, samtidig som vi er spente på kva det medfører av forandringar i situasjonen, seier Espnes.

Røros kommune fortel òg om ein straum av hyttefolk denne helga.

– At det er ein god del folk her, kan eg seie med sikkerheit. Det går etter det eg skjønner bra, seier ordførar Isak Veierud Busch (Ap).

Han skryt av smitteverntiltak på butikkar og måten folk oppfører seg på.

– Eg synest det er flott at hyttefolk kjem og handlar i butikkar og brukar tenestene som er her, for det er viktig for lokalt næringsliv, og når folk gjer det på ein trygg og forsvarleg måte, er det berre positivt, seier Veierud Busch.

