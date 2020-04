Vinmonopolet får halde ope seinare om laurdagane

innenriks

– Dette handlar om å løyse kvardagsproblem. Kvardagen har endra seg for folk. No kjem regjeringa med forslag om å endre opningstida på Vinmonopolet slik at vi kan handle fram til 16 om laurdagane, seier stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H), som er medlem av helse- og omsorgskomiteen.

I dag kan Vinmonopolet ha ope mellom klokka 8.30 og 15 laurdagar og dagar før heilagdagar. Per september 2019 hadde alle 332 utsala ope om laurdagane. Dei aller fleste av dei opnar klokka 10 og stengjer klokka 15.

I Granavollplattforma går det fram at regjeringa vil flytte rammene for opningstidene laurdagar til klokka 10 til 16.

– Handlemønsteret i folket har endra seg. Forslaget om at Vinmonopolet kan halde ope til klokka 16, speglar handlevanane våre. Samtidig ligg alkoholpolitikken til regjeringa fast, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i ei pressemelding.

Forslaget må behandlast i Stortinget, men Frp vil sikre fleirtal for at det går igjennom.

Helsepolitisk talsperson i Framstegspartiet, Åshild Bruun-Gundersen, seier til NTB at dette var eit gjennomslag for Frp.

– Det er bra at dei vidarefører politikken vår, men dette har teke for lang tid. No ber vi om at saka blir behandla raskt i Stortinget, så forbrukarane kan få glede av denne liberaliseringa av alkohollovgivinga.