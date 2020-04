Venstre legg press på regjeringa i Moria-saka

innenriks

– No må Noreg ta sjølvstendig initiativ og evakuere einslege barn frå Moria-leiren, slik Tyskland og Luxembourg har gjort, seier justispolitisk talsperson Solveig Schytz i Venstre.

Desse barna skal komme i tillegg til det fastsette talet på kvoteflyktningar, heiter det i vedtaket frå landsstyret. Venstre ber òg om at det blir kartlagt kva kommunar som raskt kan ta imot flyktningar frå Moria-leiren og eventuelt andre leirar i Hellas.

KrF har òg vedteke ein resolusjon om å hente ut barna, og dermed aukar presset mot regjeringa i saka.

I tillegg til kvoteflyktningar

Venstre peikar på at sjølv om det er rekordmange folk på flukt i verda, er tala på flyktningar som kjem til Noreg, historisk låge.

– Noreg tek imot mange kvoteflyktningar, sett i forhold til folketalet vårt. Det er viktig, men vi har både ressursar og mottakskapasitet til å gjere meir. Noreg må hjelpe barna, og vi må presse på for å få på plass fellast europeiske løysingar, seier Schytz.

Eit forslag frå SV om å hente 1.500 barn til Noreg skal behandlast i Stortinget og har tvinga partia til å ta stilling til saka.

Parlamentarisk leiar Marit Arnstad i Senterpartiet sa torsdag at stortingsgruppa til partiet stiller seg bak Sps løysing, og at dei vil prioritere dei mest sårbare under 15 år, men har klare krav for gjennomføringa, skriv Vårt Land.

Arnstad ønsker at regjeringa og partia på Stortinget kjem saman og skaper ei brei semje om dette.

Støttar ikkje SV-forslag

Verken KrF eller Ap støttar SVs forslag, melder Aftenposten. KrF har òg vedteke ein resolusjon om å hente ut barna, og parlamentarisk nestleiar Geir Jørgen Bekkevold har sagt at han reknar med at Høgre er lydhøyre og finn ei løysing.

Arbeidarpartiet har på si side komme med eit anna forslag. Partiet stortingsgruppe vedtok tysdag at dei vil auke talet på kvoteflyktningar frå 3.000 til 3.500 i 2020.

Partiet ønsker at Noreg og FN i samarbeid skal vurdere kvar dei 500 ekstra kvoteflyktningane bør komme frå, ut frå kven som er mest sårbare og har eit reelt vernebehov.

Det forslaget skjønner regjeringa lite av.

– Det er ikkje noko system for behandling av og uttak av kvoteflyktningar i Hellas. Det har aldri vore sett opp eit slik system der, seier statssekretær Hilde Barstad (H) i Justisdepartementet til NTB.

