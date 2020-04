SSB: Bråstopp for norsk økonomi

innenriks

– På kort tid har utsiktene for norsk økonomi endra seg fullstendig, skriv SSB i gjennomgangen sin av dei siste prognosane sine for norsk og internasjonal økonomi.

– Koronapandemien har medført at norsk økonomi no er i ein lågkonjunktur som sannsynlegvis vil vare i fleire år framover. Ein særs ekspansiv finanspolitikk, lågare renter, rekordsvak kronekurs og fallande reallønn bidreg til å dempe utslaga i arbeidsmarknaden, seier SSB-forskar Thomas von Brasch.

SSB skriv at BNP for Fastlands-Noreg ved utgangen av mars er anslått å vere rundt 14 prosent lågare enn ved inngangen til månaden. Samanliknar ein BNP for mars med februar, var nedgangen på 6,4 prosent, justert for normale sesongvariasjonar.

– Aktiviteten i marknadsretta verksemd og offentleg forvaltning har falle betrakteleg. Stengde barnehagar og innstilling eller reduksjon av drifta for ei rekkje helsetenester har redusert aktiviteten i offentleg forvaltning, skriv SSB.

Det blir òg vist til at nedgangen er sterk innanfor overnattings- og serveringsverksemd og kultur og underhaldning.