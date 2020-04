Rotevatn: Geografisk ligg 2020-iskanten noko lenger sør enn 2011-definisjonen

innenriks

På spørsmål om kor stor forskjellen er på regjeringsforslaget til ny iskantsone og iskantsona som vart fastsett i 2011, svarar han:

– Geografisk ligg ho stort sett lenger sør for den gamle, med nokre unntak i aust. Men når det gjeld kva ho vernar av iskantsona, så vil ho verne betydeleg meir.

– Den gongen gjekk jo isen lenger sør, og iskantsona var basert på ei 30-prosentgrense, som tyder at det var stor risiko for ganske mykje havis sør for grensa. No blir grensa basert på ei 15-prosentgrense, som tyder at det er mindre risiko for havis sør for grensa, sjølv om ho ligg omtrent på same plass, men likevel litt lenger sør, held han fram.

