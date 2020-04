innenriks

Det er rundt 12.000 fleire enn i 2019 og ein auke på 8,7 prosent. I tillegg har over 9.400 søkt seg til fagskulane.

– Erfaringar frå tidlegare kriser viser at fleire ønskjer å utdanne seg når tidene er dårlege. Koronakrisa er inkje unntak. I år er det rekordmange søkjarar til høgare utdanning. Det er gode nyheiter fordi Noreg treng godt utdanna folk i alle sektorar i åra som kjem, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Historiefag, IKT og sjukepleiar aukar

Det er ein markant auke i søkjarar til fleire studiar. Den største auken har studieområda historiefag, mediefag, samfunnsfag og økonomisk-administrative fag, som alle har ein oppgang på over 20 prosent frå 2019. Auken er òg markant for landbruksstudiar, realfag og IKT.

Kvar fjerde søkjar har helsefag som førsteval. Sjukepleiarutdanninga har ein auke i førstevalssøkjarar på 5,8 prosent etter nedgangen i fjor på –18,7 prosent. Nesten kvar tiande søkjar har sjukepleiarutdanning som førsteval. Kvart år blir det no utdanna fleire sjukepleiarar enn året før.

– Helsevesenet står i frontlinja i møte med den internasjonale pandemien. Det gleder meg å sjå at det viktige arbeidet alle tilsette i helse- og omsorgssektoren vår inspirerer så mange til å søkje ei helsefagleg utdanning. Vi treng kvar einaste ein av dei, både no og i tiåra som kjem, seier Asheim.

Færre vil bli lærarar

Talet på førstevalssøkjarar til dei skule- og barnehageretta lærarutdanningane fell samla sett med 6,9 prosent. Med alle søkjarar er nedgangen på 1,3 prosent frå 2019: Frå 30.560 til 30.176 søkarar.

Etter historisk høge søkjartal i 2018 og 2019 er det i år ein nedgang i søkjartal til grunnskulelærarutdanning, lektorutdanning og barnehagelærarutdanning.

– Eg har inga god forklaring på kvifor søknadstala går ned, men eg skal ikkje leggje skjul på at det gjer meg uroleg. Vi veit at vi har behov for fleire kvalifiserte lærarar i norske klasserom, så eg håpar søkjartala tek seg opp til neste år, seier Asheim.

– Ein god skule er det viktigaste tiltaket vi har for å gi alle barn og unge eit godt grunnlag for å leve eit godt og sjølvstendig liv. Koronakrisa har verkeleg vist fram læraryrket. Klasserommet har vorte flytta frå skulen til heimen, og eg er vanvitig imponert. I framtida treng vi fleire dyktige lærarar, og eg skulle sjølvsagt ønskje at det var fleire som søkte seg til desse utdanningane i år, seier Asheim.

Fagskular med for første gong

I år tek 30 fagskular del i det samordna opptaket. Dei tilbyr korte, yrkesretta utdanningar som ofte er moglege å kombinere med jobb. I år er det over 9400 søkjarar fordelte på 353 studium.

– Dette gjer det enklare for folk å finne tilbod ved fagskulane, noko som forhåpentlegvis fører til fleire søkjarar i åra framover, seier Asheim.

– Vi veit frå både arbeidsgivarundersøkinga og NHOs kompetansebarometer at fagskuleutdanna er etterspurde. Regjeringa vil derfor halde fram med å satse på høgare yrkesfagleg utdanning, slik at Noreg får dei fagfolka vi treng i framtida.

Fakta om dei mest populære studia i 2020

Her er studia flest søkjarar har som førsteval:

* Siviløkonomutdanninga – Noregs handelshøgskole – 2.112 søkarar

* Rettsvitskap – Universitetet i Bergen – 1.968 søkjarar

* Rettsvitskap, opptak haust – Universitetet i Oslo – 1.888 søkjarar

* Sjukepleie, Oslo – Oslomet – storbyuniversitetet – 1.365 søkjarar

* Medisin, opptak haust – Universitetet i Oslo – 1.236 søkjarar

* Sjukepleie, Trondheim – NTNU – 1.140 søkjarar

* Arkitekt – Arkitekt- og designhøgskulen i Oslo – 1.133 søkjarar

* Psykologi, profesjonsstudium – UiT Noregs arktiske universitet – 1.129 søkjarar

* Sjukepleie, Bergen, haust – Høgskulen på Vestlandet – 1.121 søkjarar

* Kriminologi, årsstudium – Universitetet i Oslo – 1.120 søkjarar

Kjelde: Samordna opptak

Fakta om søkjartala til høgare utdanning

* 150.784 har søkt studieplass via Samordna opptak til høgskular og universitet i år.

* Det er ein auke på litt over 12.000 frå i fjor (8,7 prosent).

* Det er totalt 40,7 prosent mannlege søkjarar og 59,3 prosent kvinnelege søkjarar. Dette er stabilt samanlikna med 2019 der det var 40,8 prosent mannlege søkjarar og 59,2 prosent kvinnelege søkjarar.

* Totalt finst det 58.513 studieplassar.

* Søkjarar kan velje mellom 1.303 studium ved 27 universitet og høgskular.

* Alderen til søkjarane varierer frå 18 til 87.

*Over halvparten av søkjarane er 22 år eller yngre.

* Det er ein auke i alle aldersgrupper, størst prosentvis auke ser vi hjå søkjarar i midten av 20-åra.

* Det er ein auke på over 10 prosent på dei som kjem rett frå vidaregåande skule.

* 9. 432 søkjarar har søkt studieplass til fagskular via Samordna opptak i år.

* Søkjarar kan velje mellom 353 studiar ved 30 fagskular.

*Totalt finst det 9.704 studieplassar.

* Det er totalt 68,2 prosent mannlege søkjarar og 31,8 prosent kvinneleg søkjarar

* 29,1 prosent av søkarane er 18–23 år, 27,7 prosent er 24–29 år og 43 prosent er 30 år eller eldre.

* 83,6 prosent av alle søkjarane har teknologiske fag og helsefag som førstevalet sitt. 60,7 prosent til teknologiske fag og 22,9 prosent til helsefag.

* 61,4 prosent søkjer seg til deltidsstudium (5 792 søkjarar).

* 58,5 prosent søkjer seg til lærestader i heimstadfylket

