Regjeringa vil vidareføre koronaløysingar for domstolane

innenriks

Regjeringa innførte i slutten av mars ei rekkje tiltak for justissektoren for å dempe konsekvensane av koronautbrotet. No blir det foreslått at tiltaka skal gjelde fram til nyttår.

Tiltaka omfattar mellom anna:

* Domstolane får utvida høvet til å halde fjernmøte og gjennomføre fjernavhøyr.

* Det blir opna for meir bruk av skriftleg behandling av straffesaker og straffeprosessuelle tvangsmiddel.

* Det blir foreslått mellombelse løysingar for signering og seiing av rettslege avgjerder.

Regjeringa viser til at dei mellombelse løysingane har hatt mykje å seie for å få avvikla behandling i domstolane. Ifølgje Domstoladministrasjonen kan 40 prosent av sakene gjennomførast, men utan slik tilpassing ville avviklinga liggje på 10 prosent av normalt nivå.

(©NPK)