Regjeringa vil fjerne øvre aldersgrense for brukarstyrt personleg assistanse

innenriks

– No følgjer regjeringa opp Granavollplattforma og utvidar retten til BPA, slik at dei som har fått det innvilga kan halde på assistansen òg etter fylte 67 år, seier Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson for Høgre.

Formålet med utvidinga er ifølgje Stensland å skape tryggleik og føreseielegheit for brukarar som har BPA-ordningar som fungerer godt, og har hatt dette over lengre tid.

Delen som får tilbod om BPA, må vere føreseieleg, slik at det ikkje går ut over evna kommunane har til å finansiere og tilby ordninga.

– Mange ønskjer at ein kan søkje om BPA òg etter fylte 67, men det vil få store konsekvensar for finansieringa og fleksibiliteten til kommunane. Dette forslaget skal sikre at vi ikkje tek frå ei teneste frå dei som allereie har fått henne, seier Stensland.

(©NPK)