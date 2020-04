Redusert togdrift også i sommar

innenriks

I fjor sommar gjekk dåverande samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ut og meinte at ein måtte setje seg ned og sjå på moglegheitene for å sleppe å stengje togtrafikken om sommaren lenger enn høgst nødvendig.

Men det blir inga betring i år heller, ifølgje Jernbanedirektoratet.

– Det vil ikkje vere mogleg å endre planane for 2020, seier Hanne Bertnes Norli, direktør for marknad og samfunn i Jernbanedirektoratet, til NRK. Årsaka er at planane er lagde for lenge sidan og ikkje kan endrast.

I tillegg er jernbanenettet i Noreg for det meste einspora, noko som gjer det tilnærma umogleg å ikkje stengje strekningar for å få gjennomført arbeid.

Særleg på Austlandet er passasjerane hardt ramma av sommarstenging, særleg Drammenbanen og Østfoldbanen. Jernbanen i Oslo-området har vore sommarstengd elleve år på rad på grunn av vedlikehald og utbygging.

I ei kundeundersøking seier dei spurde at dei heller vil ha nokre fleire togavgangar enn buss for tog, og direktoratet skal sjå nærare på dette.

Bane Nor opplyser at dei er i gang med ei rekkje tiltak for å prøve å redusere lengda på sommarstengingane, men dette gjeld ikkje for denne sommaren.

(©NPK)