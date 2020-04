Professor: – Fallet i oljeverksemda kan bli påskunda

innenriks

I den siste veka har oljeprisane svinga mykje, og for éin kategori amerikansk råolje var prisen på det lågaste minus 40 dollar per fat.

Nordsjøolje vart fredag omsett for rundt 21 dollar fatet – etter eit prisfall på 70 prosent sidan januar.

Prisnedgangen kjem av koronakrisa, som nærast med ein gong fekk dramatiske konsekvensar for store delar av økonomien. Men krisa kan òg få meir langvarige ringverknader.

– Oljeprisfallet no synleggjer mekanismar som talar for låge prisar også i tida framover, seier Steinar Holden, professor i økonomi ved Universitetet i Oslo. Han leier ekspertutvalet som regjeringa har sett ned for å vurdere dei økonomiske konsekvensane av tiltaka mot koronapandemien.

Mindre olje att

Holden seier det uansett er venta at den norske oljenæringa vil bli mindre i åra som ligg føre oss.

Mindre olje er att på norsk sokkel, og i tillegg kjem avgrensingar som politikarane vedtek av omsyn til miljø og klima.

– Mindre ressursar tyder at oljeverksemda likevel vil falle etter kvart. Prisnedgangen no kan føre til at dette går raskare. Det kan påskunde nedskaleringa, seier Holden til NTB.

Han viser til det som skjedde etter det kraftige oljeprisfallet i 2014. Oljeverksemda vart trappa ned, og næringa vart nedskalert.

Og sjølv om oljeverksemda seinare tok seg opp att, vart nivået aldri det same som før prisfallet.

– Kan bli dramatisk

Oljeanalytikarar ventar eit kraftig fall i oljeinvesteringane både i år og neste år. Kutta neste år kan bli på mellom 30 og 40 prosent, ifølgje analytikar Christian Yggeseth i Danske Bank.

– For 2021 kan det bli ganske dramatisk, sa han til Dagens Næringsliv tidlegare denne veka.

Opec-landa og andre oljeproduserande land inngjekk nyleg ein avtale om å kutte oljeproduksjonen for å dempe tilbodet i marknaden. Også Noreg har opna for å bidra med eit produksjonskutt.

Kva verknad dette får på oljeprisane, er førebels uvisst. Men også det låge prisnivået i seg sjølv kan få oljeselskap til å skru att nokre av kranene.

To tredelar av oljefelta på norsk sokkel er ulønsame med ein oljepris mellom 15 og 20 dollar per fat, ifølgje utrekningar gjort av selskapet Rystad Energy, gitt att i Dagens Næringsliv.

Varige effektar

Førebels er det eit stort misforhold mellom tilbodet av olje på verdsmarknaden og den kraftig reduserte etterspurnaden.

Ekstreme tiltak mot koronaviruset har lamma store delar av økonomien, noko som har redusert behovet for drivstoff og olje.

Professor Steinar Holden trur nokon av verknadene på etterspurnaden vil òg halde fram etter at koronakrisa er over. Han viser til arbeidstakarar og verksemder som no må finne nye løysingar som erstatning for flyreiser.

– Ein del av dei vil finne ut at dei kan greie seg utan å flyge, seier Holden.

I tillegg trur han lågare investeringar i flybransjen kan dempe reiseverksemd og drivstoffbehov i lang tid framover.

For å hjelpe oljenæringa gjennom koronakrisa har både regjeringa og fleire parti på Stortinget signalisert at det vil kome fleire krisetiltak.

Finansdepartementet åtvarar på si side mot skatteendringar som kan leggje til rette for investeringar som på sikt viser seg å vere ulønsame.

